Рус

Названо 4 знаки Зодіаку, яким потрібно зважитися на відчайдушні кроки наприкінці року

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
Гороскоп на грудень 2021 для Тельців, Терезів, Стрільців та Риб Новина оновлена 26 грудня 2021, 15:24
Гороскоп на грудень 2021 для Тельців, Терезів, Стрільців та Риб

Необхідно приймати важливі життєві рішення

Поки не закінчився 2021 рік, у деяких зодіакальних знаків буде шанс змінити своє життя на краще в грудні. Не чекайте вдалого моменту, а дійте прямо зараз, щоб не проґавити можливості для зростання.

Важливі рішення доведеться приймати чотирьом знакам. Їм треба зважитись на відчайдушні кроки наприкінці року, пише Ukr.Media.

Тельці

З негараздами на роботі, а також дрібними розбіжностями з начальством та колегами допоможе покінчити лише примирення. Якщо Тельці хочуть зберегти дружню атмосферу в колективі, вони мають зробити перший крок до взаєморозуміння з оточенням.

Терези

Терезам потрібно перестати звалювати на себе додаткові робочі обов’язки. Єдиний шанс змінитись на краще — почати пошук нових джерел доходу. Забуті плани та проєкти можуть принести Терезам прибуток, про який вони і не мріяли.

Стрільці

Навчання та освоєння нових навичок допоможе представникам цього знаку Зодіаку самоствердитись у своїй професії вже у першій половині 2022 року. Стрільцям варто зайнятися самоосвітою вже зараз, щоби швидше реалізувати нові знання.

Риби

Рибам належить докласти зусиль, щоб повністю підтвердити свій статус раціональної людини. У любовних питаннях людям даного знаку варто вирішити, чи годиться їхній обранець чи обраниця для міцного сімейного союзу. Якщо вони не впевнені в їхній надійності, необхідно ставити крапку у цих відносинах.

Додамо, що в першому зимовому місяці одному знаку Зодіаку варто бути обережніше з недоброзичливцями. Кого попереджають карти Таро – дивіться у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Жінки, які мають дітей, також будуть вважатися військовообов’язаними
Україна
Правила військового обліку: що робити вагітним та жінкам з дітьми
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жінки, які мають дітей, також будуть вважатися військовообов’язаними
Правила військового обліку: що робити вагітним та жінкам з дітьми
Дата публікації
Категорія
Дмитро Сєроухов
"Авіаперевізники намагаються не заправляти літаки в Україні, щоб не переплачувати", — Дмитро Сєроухов, CEO SkyUp Airlines
Дата публікації
Категорія
Роботодавців почнуть карати за дискримінацію за ознакою статі
Десять "мінімалок" за формулювання "робота для чоловіків": в Україні запровадять нові штрафи для роботодавців
Дата публікації
Категорія
Захоплення Азова може бути вигіднішим для Москви
Росія може напасти на Україну через Азовське море — The Washington Post
Дата публікації
Категорія
Помічниця заступника голови МОН прийшла у міську раду Львова у сукні з декольте
Відверте фото помічниці замміністра наробило шуму в мережі: хто вона така