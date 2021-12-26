Жодної агресії та імпульсивності: яким знакам слов’янського гороскопу варто бути обережнішим у рік Тигра

2022-го року потрібно морально відпочивати, щоб виключити з життя стреси та конфлікти.

Протягом 2022-го року, коли за слов’янським гороскопом господарем року стає Золоторогий Тур, необхідно будь-які рішення приймати без емоцій – холоднокровно та обдумано, щоб не спричинити лихо. Раніше ми розповідали про те, які знаки слов'янського гороскопа чекає успіх у 2022 році, а тепер розповімо про тих, кому пощастило менше.

Прогноз для знаків слов'янського гороскопа склав портал Astrorok

Вовк, що причаївся (1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010)

Ви швидко знайдете порозуміння з господарем року, але обережність у спілкуванні з людьми потрібно все ж таки дотримуватися. На жаль, але з оточуючими вас людьми не завжди вестиме. Довіряйте лише тим, з ким давно знайомі. Це допоможе уникнути багатьох проблем та конфліктів.

Дикий Вепр (1950, 1966, 1982, 1998, 2014)

2022 рік пройде чудово, якщо всіляко уникати конфліктних ситуацій та стримувати емоції. Також, щоб рік пройшов успішно, доведеться стати ініціативнішим та працювати на повну енергетичну котушку.

Вуж шиплячий (1952, 1968, 1984, 2000, 2016)

Вужу треба дозувати свої енергетичні запаси та бути вкрай обережним у спілкуванні з новими людьми. Не виключено, що вас можуть обдурити та пограбувати, що порушить ваш внутрішній спокій. Також переживання можливі у амурних справах.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Слов’янського гороскопу 2022 принесе удачу в роботі.