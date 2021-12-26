Рус

Багато видовищ, досягнень, рекордів: яким буде рік Чорного Водяного Тигра

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Загальна характеристика для "хижака" 2022 року Новина оновлена 26 грудня 2021, 20:25
Загальна характеристика для "хижака" 2022 року

У 2022 році будуть як прориви у всіх сферах життя, так і революції

Наступного 2022 настане рік Чорного Водяного Тигра. Цей особливий період не почнеться відразу з 1 січня. Згідно з китайським гороскопом, заступництво зодіакального хижака стартує у молодик 1 лютого 2022 року, а триватиме до 21 січня 2023 року. Проте вже зараз слід знати, який характер має Тигр і що він готує всім людям.

Астролог Анастасія під ніком в Інстаграмі astro_stasya пише, що енергія року буде потужною, агресивною та динамічною. Це буде рік проривів, протистоянь, боротьби за лідерство, скандалів, конфліктів як на міжнародній арені, так і на економічній. "Переділ сфер впливу!", — зазначає експерт.

Тигр — це завжди про ризик і небезпеку, про революцію та непокору, про гідність та дію, яка часто обмірковується заднім числом. Буде багато видовищ, здобутків, рекордів, проривів у багатьох сферах. Багато ризикованих операцій та виграшів. Але переможців не судять. Будуть і поразки. Про них будуть мовчати, щоб не псувати враження.

"Тигр не любить сидіти на місці, любить дізнаватися про щось нове. Тому подорожі знову можуть увійти в наше життя", — пише астролог.

Найбільш сприятливі умови Тигр надасть тим, хто, відповідно, народився в рік Тигра — 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998. Також буде прорив у тих, хто народився з 4 лютого до 4 березня будь-якого року і з 3 до 5 ранку будь-якого дня.

Проте не для всіх представників знаків Зодіаку наступний рік буде простим. Про те, на кого з китайського гороскопа очікують перешкоди на життєвому шляху у 2022 році — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Астрологія #Рік Чорного Водяного Тигра
Володимир Путін
Новини Росії
"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО
Дата публікації
Категорія
Христина Тишкун у відвертій вечірній сукні відвідала Львівську міськраду
"Інвециц*йна няня": українці відреагували на зашквар із помічницею заступника міністра освіти
Дата публікації
Категорія
Загибель Марії Баран стала несподіванкою для її сім’ї
Поставила дочок на ноги і з усіма ладнала: якою була вбита в Італії українка
Дата публікації
Категорія
Жінки, які мають дітей, також будуть вважатися військовообов’язаними
Правила військового обліку: що робити вагітним та жінкам з дітьми
Дата публікації
Категорія
Дмитро Сєроухов
"Авіаперевізники намагаються не заправляти літаки в Україні, щоб не переплачувати", — Дмитро Сєроухов, CEO SkyUp Airlines