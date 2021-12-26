Багато видовищ, досягнень, рекордів: яким буде рік Чорного Водяного Тигра

У 2022 році будуть як прориви у всіх сферах життя, так і революції

Наступного 2022 настане рік Чорного Водяного Тигра. Цей особливий період не почнеться відразу з 1 січня. Згідно з китайським гороскопом, заступництво зодіакального хижака стартує у молодик 1 лютого 2022 року, а триватиме до 21 січня 2023 року. Проте вже зараз слід знати, який характер має Тигр і що він готує всім людям.

Астролог Анастасія під ніком в Інстаграмі astro_stasya пише, що енергія року буде потужною, агресивною та динамічною. Це буде рік проривів, протистоянь, боротьби за лідерство, скандалів, конфліктів як на міжнародній арені, так і на економічній. "Переділ сфер впливу!", — зазначає експерт.

Тигр — це завжди про ризик і небезпеку, про революцію та непокору, про гідність та дію, яка часто обмірковується заднім числом. Буде багато видовищ, здобутків, рекордів, проривів у багатьох сферах. Багато ризикованих операцій та виграшів. Але переможців не судять. Будуть і поразки. Про них будуть мовчати, щоб не псувати враження.

"Тигр не любить сидіти на місці, любить дізнаватися про щось нове. Тому подорожі знову можуть увійти в наше життя", — пише астролог.

Найбільш сприятливі умови Тигр надасть тим, хто, відповідно, народився в рік Тигра — 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998. Також буде прорив у тих, хто народився з 4 лютого до 4 березня будь-якого року і з 3 до 5 ранку будь-якого дня.

Проте не для всіх представників знаків Зодіаку наступний рік буде простим. Про те, на кого з китайського гороскопа очікують перешкоди на життєвому шляху у 2022 році — читайте у матеріалі "Телеграфа".