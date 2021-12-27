На кого у 2022 році звалиться багатство: астролог назвала 3 знаки Зодіаку

Астролог розповіла, які зміни у фінансовому становищі очікують Левів, Стрільців і Водоліїв

У 2022 році, початок якого обіцяє несподівані потрясіння п’яти знакам Зодіаку, можливі зміни в матеріальному плані для Лева, Стрільця та Водолія. Як пише "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астролога Арини Артурівни.

Лев

2022 рік допоможе вам реалізувати найдавніші задуми. Не бійтеся починати стартапи та складати бізнес-плани. Для заможних Левів рік буде вдалим щодо вкладання інвестицій. Зірки на боці й тих, кому потрібно віддати борги. Поліпшать своє матеріальне становище ті, хто за родом занять пов’язані з чужими грошима, податковою, спадщиною, виробництвом, кризовими проєктами, банківськими операціями та медициною. Астролог запевняє, що подібні напрямки принесуть великий успіх при невеликих інвестиційних вкладах.

Стрілець

У новому році будуть успішними покупки землі, сировини та інших речей для успішного ведення бізнесу. Стрільці можуть розраховувати на фінансову допомогу з боку близьких родичів чи батьків. Намагайтеся використовувати таку матеріальну підтримку розважливо та з користю.

Водолій

Наступний рік обдарує Водоліїв грошовими можливостями. Є всі шанси створити міцну фінансову основу на роки вперед. Головні везунчики серед цих знаків – люди, які вміють творити та будувати. Будьте працьовиті, відповідальні та зайвий раз не пускайте пилюку в очі.

Нагадаємо, 2022 рік пройде під заступництвом Блакитного Водяного Тигра. Згідно зі східним календарем, новий рік настане 1 лютого. Китайський гороскоп віщує фінансовий успіх одразу трьом знакам.