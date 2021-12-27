Алкогороскоп для всіх знаків Зодіаку: Рибам загрожує запій, а Стрільцям багато краще не наливати

Астролог попередила про схильність до алкоголізму деяких знаків Зодіаку

Ваш знак Зодіаку може вказати не тільки на риси характеру, але й на ті чи інші схильності та уподобання у вживанні спиртних напоїв, з якими в Новий рік краще бути обережнішими. Як передає "Телеграф", докладний алкогольний гороскоп опублікувала практикуючий астролог, член Міжнародного товариства астрологічних досліджень США (ISAR) Тетяна Чайковська у Facebook.

Овен

Цей знак відрізняється імпульсивністю та сміливістю, що у поєднанні з "градусом" може спровокувати акт агресії, у тому числі фізичної. Краще відмовитися від напоїв на основі полину (абсент, наприклад). А ось вино можете пити, але про самоконтроль все одно не забувайте.

Телець

Прибічники якості у всіх сферах віддають перевагу елітним винам. А якщо ви вирішили подарувати Тельцю пляшку вина, то купуйте одразу дві. Досить спокійний знак при перевищенні своєї алконорми може показати лють. І якщо таке сталося – спрямовуйте енергію в спів. Наприклад, голосовим зв’язкам Тельців чудово сприяє алкогольний коктейль із гірською м’ятою.

Близнюки

Легкість представників цього знаку при кількох чарках переростає у велелюбність, яка може доходити до поцілунків. Розмова – головна мета Близнюків, коли вони випивають. Позаяк це двоїстий знак, то його алкогольне обличчя може бути різним: як майстер тостів, так і базікало. Не забувайте про закуску — обирайте петрушку і моркву, а інакше потрапите в історію "Впав, прокинувся, гіпс!".

Рак

Тонку душевну організацію цього знака можна пізнати за допомогою кількох келихів і брудершафту. Але оскільки знаки, що належать до стихії води, схильні до алкогольної залежності, з міцним краще не перестаратися. Закушуйте огірком, а вранці не забудьте відновити кислотно-лужний баланс кефіром або айраном.

Лев

Такі знаки цінують розмах і шик у будь-якому гулянні. Їхні улюбленці серед алкоголю: віскі та коньяк. Лев під "градусом" обов’язково похвалиться своїми досягненнями, навіть якщо товариші по чарці неодноразово чули цю історію. Перебирати з алкоголем не рекомендується, а то зашкодите серцю та отримаєте проблеми із тиском. Вашим ранковим порятунком стане ромашковий чай і булочка з корицею.

Діва

Вам важливо знати все про обраний напій. Якщо цей знак вип’є надто багато, то може здатися занудою, критиком, любителем сарказму та чорного гумору. Пам’ятайте, що ваше слабке місце – шлунково-кишковий тракт. Тож відмовтеся від важкого алкоголю, тієї ж горілки. Віддавайте перевагу трав’яним настоянкам і сухим винам. Після бурхливих гулянь не забудьте "поснідати" трав’яним чаєм.

Терези

Любителі естетики та краси віддають перевагу фруктовим винам і настоянкам. Спиртне може допомогти вам зробити вибір і припинити все зважувати. Але якщо Терези переберуть алкоголю, то можуть надто нав’язуватися оточенню. Від надмірного вживання міцних напоїв у Терезів страждають нирки. На ранок після алкопаті порадуйте себе суничним чаєм і сухариками.

Скорпіон

Цей знак – любитель міцних напоїв і в чистому вигляді. За допомогою алкоголю ви ловите кураж, але іноді вам важко зупинитися. Надлишок спиртного може обернутися проблемами у видільній та статевій системах. Доповнюйте "градус" гарячими закусками, а вранці випийте імбирний чай. Є серед Скорпіонів і противники спиртного. Знайте, що якщо весь вечір цей знак потягує лише один келих Prosecco, то він робить це для збереження пильності. Отже іншим знакам Зодіаку, будучи напідпитку, не варто видавати Скорпіонам свої таємниці: потім їх вам можуть пригадати.

Стрілець

Мабуть, це один із найоптимістичніших знаків Зодіаку, який завжди бачить наполовину повну склянку або келих, причому повний він чимось ігристим. Ці знаки гуляють на повну котушку. Знайте, що міра в алкоголі дуже важлива саме для Стрільців. У зоні ризику знаходиться печінка. Допомогти їй можна за допомогою варення з кульбаб або чаю з мелісою на ранок.

Козеріг

Стриманий знак вибирає класику й в алкоголі. Це може бути гарне вино, віскі чи коньяк. Козерогам не загрожує алкоголізм. Більше того, у правильних дозах спиртне навіть показано та допоможе вийти з нудьги. Ваше проблемне місце – кісткова система, коліна та шкіра, тому не бійтеся вживати гарячі та гострі закуски.

Водолій

Головний фантазер Зодіаку підшофе, як правило, фонтанує креативом і пропонує нереальні задуми. Краще не захоплюватися алкогольними напоями та задовольнятися кількома келихами. А після пари чарок найкраще рішення – сон. Зверніть увагу на гомілки та нервову систему, які є вашими слабкими місцями.

Риби

Цей знак найбільше схильний до алкогольної залежності. Спосіб перечекати важкі часи за допомогою спиртного загрожує запоєм. Риби можуть пити досить багато, вам часто важко зупинитися. Ступні – ваша слабка частина. Краще, щоб у момент розпивання алкоголю з вами був надійний друг, який вчасно надасть вам команду "стоп". Сміливо вживайте настоянки, наливки та чай з лимонною м’ятою.

Астролог додала, що дані характеристики носять загальний рекомендаційний характер і краще сприймати алкогороскоп із гумором.

Напередодні Нового року "Телеграф" розповідав, що вгадати із подарунком для друга чи коханої людини може допомогти його знак Зодіаку. Наприклад, Тельці будуть раді дорогому парфуму, Раки – затишним речам для дому, а Водолії – новому гаджету.