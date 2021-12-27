Китайський гороскоп 2022: хто стане головним щасливцем у рік Чорного Водяного Тигра

Деяким знакам не доведеться докладати особливих зусиль, щоб Тигр приніс їм успіх у 2022 році

Астрологи кажуть, що рік Чорного Водяного Тигра буде особливим і господаря 2022 потрібно зустрічати також по-особливому. Для людей, що народилися в рік Кози, Собаки та Кабана, він принесе успіх у різних сферах життя.

Про це пише "1001 гороскоп".

Коза

Зірки китайського гороскопа обіцяють Козі гарний рік. Астрологи звертають увагу на те, що дуже важливо не перегравати, адже Тигр за версту відчуває фальш – якщо він помітить нещирість, то його милість може вмить зникнути.

2022 принесе Козі успіх у роботі. Щоправда, розраховувати варто лише на себе та власні сили – тоді у вас, напевно, все вийде. У рік Чорного Водяного Тигра не варто брати гроші у борг і на когось сподіватися.

У любовних справах рік для Кози буде чарівним. На неї чекає багато приємних сюрпризів та романтики.

Собака

2022-й рік для доброзичливого та щирого Собаки буде наповнений приємними сюрпризами. Справи будуть успішними, при цьому вам не доведеться докладати зайві зусилля. Люди, які вас оточують самі пропонуватимуть допомогу.

У стосунках на Собаку чекає багато приємних моментів. Самотні представники знаку зможуть зустріти справжнє кохання, а почуття тих, у кого є кохана людина, стануть тільки міцнішими.

Також успішним буде рік та на роботі. У 2022-му з’явиться багато корисних знайомств, а вже існуючі ділові зв’язки вдасться зміцнити. Головне для Собаки в рік Чорного Водяного Тигра — залишатися собою, бути щирою, дружелюбною, відкритою, а також довіритися інтуїції.

Кабан

Люди, народжені в рік Кабана, рішучі та енергійні, для них 2022 рік обіцяє бути плідним. Хазяїн року готовий надати представникам цього знака всі шанси на успіх, щоправда, щоб його отримати, доведеться попрацювати.

У рік Чорного Водяного Тигра Кабан зможе проявити усі свої найкращі якості, завдяки чому йому постійно усміхатиметься удача. Для тих представників цього знаку, які займаються власним бізнесом, рік буде надзвичайно успішним. Усі напрацювання Кабана на роботі оцінять гідно.

У коханні представників цього знака очікує стабільність – стосунки будуть спокійними та гармонійними.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому зустрічати 2022 рік, щоб привернути удачу.