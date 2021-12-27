Зроблять життя нестерпним: 3 наймстивіші знаки Зодіаку

Представники деяких знаків складають план помсти у той момент, коли їх тільки образили

Характер людини залежить від того, під яким знаком Зодіаку він народився. Деякі представники зодіакального кола дуже терплячі, але якщо їх вивести із себе, то постраждають усі. Інші – не вміють довго терпіти і починають мститися кривдникам одразу після того, як зачепили їхні почуття.

Про це пише "1001 гороскоп".

Близнюки

Близнюки прагнуть слави, а також, щоб їх поважали всі оточуючі. Щоправда, представникам цього знака рідко вдається досягти цього. У результаті, коли їхня думка та авторитет піддають сумніву – вони вибухають. Коли хтось стає об’єктом помсти Близнюків, то, напевно, почуєте багато чуток, пліток і неймовірних гидот про себе.

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Діва

Дуже складно зробити щось таке, щоб змусити Діву мститися, але якщо вам це вдалося, то ви дізнаєтеся про найвитонченіші методи помсти. Представники цього знака, як ніхто інший, знають, як помститися всілякими офіційними методами: скаржатимуться в офіційні інстанції та використовуватимуть усі ваші косяки, про які ви вже й самі забули.

Стрілець

Стрільці навряд чи вигадають оригінальні способи помститися людям, які їх образили. Їхня помста занудна, але від неї ви ніколи не зможете сховатися.

Представники цього знаку люблять шоу і зроблять все для того, щоб про їхню образу дізналися всі. Та й кривдника треба всім показати – щоб не повадно було людей кривдити. Також Стрільці дуже злопам’ятні. Тому, якщо представник цього знака вам не помстився, розслаблятися не варто — він це обов’язково зробить, коли настане потрібний момент.

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