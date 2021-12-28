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Закінчиться чорна смуга: астрологи назвали головних щасливців січня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 2022 — кому пощастить у січні
Гороскоп на 2022 — кому пощастить у січні

Зірки будуть благоволити трьом знакам Зодіаку

Астрологи, які раніше назвали найнестерпніших знаків Зодіаку, підготували прогноз, згідно з яким трьох знаків чекають значні зміни в житті в першому місяці 2022 року.

Як повідомляє Ukr.Media, щасливчиками у січні стануть Овни, Леви та Козероги.

Овен

Представникам цього знаку не варто сидіти на місці на початку 2022 року, щоб не пропустити все найцікавіше. Якщо у вас є потяг до поїздок, не тягніть з подорожами — вирушайте в дорогу. Нічні світила відкриють перед Овнами неймовірні перспективи на роботі.

Лев

Левам астрологи радять демонструвати свої таланти, а не ховати їх у чотирьох стінах. Їх чекає успіх у кар’єрі та зростання доходів, але тільки якщо вони вийдуть із зони комфорту та покажуть світові, наскільки вони талановиті та харизматичні.

Козеріг

Початок 2022 року у Козерогів пройде на хвилі щастя та позитиву. Їм потрібно змінити підхід до справ, тобто повністю відключити свої емоції, щоб вони не заважали здійсненню задуманого.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року деякі зодіакальні знаки ще мають шанс зробити кроки на шляху до свого щастя. Кому варто прийняти важливий вибір наприкінці грудня — дивіться у матеріалі "Телеграфа".

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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