Гублять гаманці та ведуться на обіцянки: які знаки Зодіаку часто стають жертвами шахраїв

Радимо Ракам, Левам та Водоліям бути більш уважними та менше довіряти малознайомим людям

У світі існує безліч шахрайських схем, які вигадують зловмисники, щоб заволодіти коштами довірливих громадян. І у той час, як більшість людей відчувають небезпеку й обман ще тільки на етапі розмов зі зловмисниками, деякі довіряють "вигідним пропозиціям" та втрачають зароблені кошти через довірливість, або навіть розгубленість.

Астролог Людмила Булгакова розповіла, які знаки Зодіаку найчастіше потрапляють на "гачок" шахраїв.

Рак

Раки часто стають жертвами шахрайських схем через невиправдану довіру до людей та почуття жалю до них. Саме на ці риси характеру найчастіше тиснуть шахраї, щоб виманити якомога більше грошей. І навіть у моменти, коли Рак розуміє, що його дурять, він все одно дає можливість шахраям залишитися порядними людьми й ведуться на слова про їх чесність-порядність. Якщо ошукати представників цього знаку, то вони втішатимуть себе тим, що вчинили за покликом серця, а обман залишиться на совісті зловмисників.

Лев

З представниками знаку Льва злий жарт у розмові з шахраями може зіграти їх зарозумілість. Леви не вірять, що хтось їх може ошукати, тому і не бачать підступу у словах людей, які обіцяють їм легкі гроші та неймовірні багатства. Лев з легкістю може віддати гроші шахраям, але навіть у випадку "проколу" нічого не навчитися і потрапити у руки шахраїв ще не один раз.

Водолій

Водолії дуже рідко роблять щось собі на шкоду, тому психологічно вмовити їх віддати гроші неможливо, однак з ними інша ситуація — через свою розгубленість і мрійливість представники цього знаку легко гублять гаманці, забувають закрити сумку, чи забувають десь свою банківську картку. Звісно ж, що такі моменти й використовують шахраї, щоб нажитися на Водоліях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на які знаки Зодіаку у 2022 році звалиться неймовірне багатство.