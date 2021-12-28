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Гороскоп на 2022 рік: які знаки Зодіаку ризикують втратити кохання всього життя

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Любовний гороскоп для Терезів та Скорпіонів
Любовний гороскоп для Терезів та Скорпіонів

У 2022 році Терези та Скорпіони ризикують залишитися на самоті через необережні дії

Деяким знакам Зодіаку варто готуватися до змін в особистому житті в 2022 році: хтось може розлучитися, хтось одружитися, у когось народиться дитина. Водночас, деяким представникам зодіакального кола варто стежити за словами та вчинками, щоб не зіпсувати стосунки з важливими для них людьми.

Про це пише "1001 гороскоп".

Терези

У 2022 році Терезам доведеться визначитися, чого вони хочуть від стосунків, інакше є дуже великий ризик загубитися у вирі подій і втратити важливу людину в їхньому житті. Якщо Терези не хочуть протягом усього життя змінювати партнерів як рукавички, то цього року доведеться зробити вибір, який визначить майбутнє.

Щоб вибір був насправді вірним, варто звертати увагу не лише на пристрасть та бурю емоцій, а й на спільні інтереси. Якщо ви відчуєте, що вам з цією людиною приємно та комфортно у будь-якому настрої – не проґавте шанс залишитися з нею назавжди.

Скорпіон

У 2022 році Скорпіонам варто уникати з’ясування стосунків із коханою людиною. Це нічим добрим не закінчиться, адже в коханні не важливо, хто має рацію. Щоб не втратити дорогу людину, Скорпіонам важливо намагатися не завдавати їй болю, а якщо цього не вдалося уникнути, важливо загладити провину і потішити коханого.

Якщо вдасться дотримуватися цих правил, то особисте життя Скорпіонів у 2022 році буде наповнене найдобрішими та найяскравішими моментами, а позитивні емоції подарують сили для досягнення цілей у всіх інших сферах життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам слов’янського гороскопу варто бути готовими до змін у особистому житті у 2022 році.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія #Скорпіон #Ваги #2022 рік
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