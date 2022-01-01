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Гроші поллються рікою: названі знаки Зодіаку, які розбагатіють у рік Чорного Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не бійтеся приймати важливі рішення та змінювати життя кардинально у 2022-му році. Новина оновлена 01 січня 2022, 15:02
Не бійтеся приймати важливі рішення та змінювати життя кардинально у 2022-му році.

У 2022 році потрібно бути економнішим та практичнішим у поводженні з грошима.

У новому 2022 році, покровителем якого стане Чорний Водяний Тигр, астрологи прогнозують дуже яскравий, динамічний та перспективний рік для кожного, хто прагне зміцнити свою матеріальну базу. Фінансовий гороскоп на 2022 рік вказує на те, що рік Тигра буде успішним для більшості знаків Зодіаку, проте найбільше пощастить цій трійці.

Головними фінансовими щасливчиками 2022-го року стали Скорпіони, Стрільці та Козероги, пише astrorok.

Скорпіон

Фінансовий гороскоп на 2022 рік Скорпіонові обіцяє хорошу винагороду, якщо той зробить ставку на індивідуальну, а не колективну працю. Посміхнеться успіх тим, хто нарешті зважиться на відкриття своєї справи.

Стрілець

Фінансовий гороскоп на 2022 рік Стрільцеві обіцяє успіх, але, щоб досягти його, доведеться багато трудитися. Щоб отримати максимум, Стрільцеві не варто метушитися і розповідпти про свої плани. Рік підходить для звільнення та нового працевлаштування.

Козеріг

Зірки не обділять Козерога шансом покращити своє матеріальне становище. Для того, щоб не прогаяти таку можливість, вичавити з неї максимум, доведеться виявити сміливість і рішучість. Настав час кардинальних змін.

Додамо, що трьома знаками Зодіаку вже в першому місяці 2022 року зірки забезпечать успіхи на всіх фронтах. Хто стане щасливчиком січня — дивіться у попередньому матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку
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