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Ніколи їм не вірте: знаки Зодіаку, які можуть обдурити навіть детектор брехні

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Найбрехливіші представники зодіакального кола Новина оновлена 01 січня 2022, 22:49
Найбрехливіші представники зодіакального кола

Близнюки, Скорпіони та Терези завжди дуже майстерно брешуть

У світі є люди, які спотворюють правду за будь-якої зручної для себе ситуації. Деякі славляться хибними обіцянками, інші – брешуть, щоб досягти поставленої мети.

Про це пише "1001 гороскоп".

Близнюки

Представники цього знаку Зодіаку завжди прикрашають свої історії. Вони мають чудові здібності до того, щоб додавати яскраві деталі в часом банальні історії.

Насправді Близнюки не хочуть виглядати банальними і просто прагнуть виглядати цікавими. Щоправда, замість того, щоб вигадувати різні історії, їм варто зрозуміти, що їхня брехня може зіграти проти них і набагато безпечніше бути чесними.

Скорпіон

Скорпіони — дуже загадкові особистості, які легко розрізняють брехню і розгадують секрети. Завдяки тому, що вони добре розрізняють ознаки брехні, їм самим вдається уникати подібних помилок і виглядати завжди переконливо.

Представники цього знака завжди ставляться насторожено до оточуючих і чекають від них каверзи. При цьому вони ніколи не зізнаються у своїх почуттях, а вигадуватимуть купу причин, щоб виправдати свій поганий настрій.

Терези

Представники цього знаку Зодіаку завжди прагнуть гармонії та рівноваги, на шляху до яких вони готові багато брехати. Також вони не визнають брехню, коли намагаються уникнути конфліктів та налагодити контакти.

Раніше "Телеграф" писав про наймстивіші знаки Зодіаку, які не втрачають можливості показати характер кривдникам.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Близнюки #Астрологія #Скорпіон #Ваги
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