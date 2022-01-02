Заповітні бажання цих двох знаків Зодіаку здійсняться у 2022 році

Астролог назвала щасливців 2022 року

У 2022 році, символом якого став Чорний Водяний Тигр, здійсняться мрії людей, народжених під знаками Зодіаку Риб та Овна. Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астропсихолога Лариси Гресь.

Астролог пояснює, що успіх для цих двох знаків обґрунтований розташуванням Юпітера, який вважається планетою успіху. Водночас, Юпітер може знаменувати і невиправдані очікування для тих, хто спирається у своєму житті на щасливий випадок.

Гресь повідомила, що проходження Юпітера по Сонцю буває один раз на 12 років. У зв’язку з цим удача чекає на таких людей:

Народжених під знаком Риби. Тих, хто народився у перші дні знаку Овна та до 29 березня.

За словами астропсихолога, успіх прийде в життя цих знаків Зодіаку в обов’язковому порядку.

"Є сенс згадати, що значущого, важливого було приблизно 12 років тому, — додала експертка. — Швидше за все, успіх може прийти приблизно "з цього ж боку"!"

Для народжених у наведений період, зазначила Гресь, 2022 рік може стати періодом виконання заповітного бажання. Йдеться про мрію у найважливішій для вас сфері життя, на яку ви спрямовуєте основний життєвий потенціал.

Крім того, в прогнозі йдеться, що Юпітер може принести в 2022 нові можливості для самореалізації, удачу, віру в себе й оптимізм. А ще планета обіцяє більше спілкування, знайомих, поїздок, інформації чи творчості, авторитету, поваги чи фінансів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році багато знаків Зодіаку зіштовхнуться з труднощами та викликами у їхньому житті. Особливо насиченою буде перша половина року для п’яти знаків. Вже в перші місяці на них чекають несподівані потрясіння, докладніше про це розповіла астролог.