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Китайський гороскоп на рік Чорного Тигра: хто зі знаків отримає великий прибуток у 2022-му

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У 2022-му році вдало складатимуться ділові відрядження Новина оновлена 02 січня 2022, 13:18
У 2022-му році вдало складатимуться ділові відрядження

На рік Водяного Тигра можна реально оцінити відносини, не покладаючись на банальні ілюзії.

Новий 2022 рік – це період коли керувати життям усіх жителів світу буде ексцентрична та яскрава тварина – Чорний Водяний Тигр. У його правління можна значно поповнити свій бюджет, адже Тигр шанувальник швидкого заробітку.

У новому році особливо пощастить із фінансами народженим на рік — Дракона, Мавпи та Півня. Ця трійка знаків китайського Зодіаку має великі шанси розбагатіти, повідомляє сайт astrorok.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

2022 року Дракону доведеться підлаштовуватися під нове начальство або вливатися в новий колектив. Якщо це вдасться, то у вас з’явиться шанс покращити свій фінансовий стан. Найбільшого успіху чекає представників творчих професій.

Мавпа (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Народжених цього року чекають нові проєкти, корисні та приємні знайомства, а також відрядження та подорожі. 2022-й рік стане одним із найкращих періодів, якщо ви не боятиметеся кардинально змінювати своє життя. Друга половина року принесе успіх у фінансах.

Півень (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Рік буде активним і принесе прибуток усім, хто виявлятиме активність для досягнення своєї мети, а працювати доведеться багато. Лише доклавши максимум зусиль, кар’єра піде на зліт. Також краще уникати непотрібних витрат та великих покупок.

Раніше астролог розповів, що найбільше за рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків — дивіться у нашому попередньому матеріалі

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#Гороскоп #Знаки зодіаку
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