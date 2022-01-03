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Східний гороскоп 2022: названі знаки, які зустрінуть своє кохання в рік Чорного Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Любовний гороскоп на 2022 рік Новина оновлена 03 січня 2022, 15:11
Любовний гороскоп на 2022 рік

У Новому році зірки обіцяють яскраві любовні пригоди цим трьом знакам.

У 2022 році Чорного Водяного Тигра багато знаків китайського гороскопа отримають масу приємних сюрпризів. І якщо одним особливо пощастить із фінансами, то у цієї трійки знаків східного гороскопа великі шанси знайти свою другу половинку та знайти своє кохання.

Про це повідомляє сайт astrorok.

Тигр

Любовні стосунки в рік Тигра вплинуть як на духовне зростання, так і на подальші перспективи народжених цього року. Щоб надовго зміцнити свій союз, Тиграм потрібно поводитися чутливіше і м’якше зі своїм партнером.

Кролик

Відносини з коханою людиною зазнаватимуть найрізноманітніших і найскладніших моментів. Але зрештою союз зміцниться, а Кролики ще раз переконаються, що справжні почуття не згасають.

Кінь

У представників цього знака збільшиться кількість витрат, але вони будуть спрямовані на сім’ю та домашнє облаштування. Плюс до всього стосунки з чоловіком/дружиною будуть гармонійними, але Коням потрібно навчиться терпіти і стримувати себе в критичні моменти.

Раніше астролог розповів, що найбільше за рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Любовний гороскоп #Астрологічний гороскоп
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