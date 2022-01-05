Хто стане удачливим та щасливим у рік Тигра: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Когось чекає успіх у коханні, а когось — у бізнесі

Наступний 2022 рік буде знаходитися під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Вважається, що це буде яскравий, насичений, з непередбачуваними подіями рік.

Що принесе нам рік Тигра? Що чекає у 2022 році на кожен зі знаків Зодіаку? Про це розповіла астролог Олена Теплякова в Інстаграмі.

Гороскоп удачливості для всіх знаків Зодіаку у 2022 році

Риби

Ваші здібності та таланти, особисті якості у 2022 році стануть більш популярними. Це означає, що Рибам більше везтиме в особистих і персональних починаннях, Риби будуть успішнішими у справах, де вимагатиметься їхня особиста участь. Фінансовий успіх і набуття багатства також можливі у житті Риб (особливо тих, хто народився на початку знака).

Рак та Скорпіон

Раку і Скорпіону 2022 Тигра теж принесе прихильність обставин, багато нових можливостей для того, щоб стати успішними і щасливими. Але і Раку, і Скорпіону важливо буде виявити трохи ініціативи, щоб удача і успіх прийшли в їхнє життя, як би натякнути долі, що готові отримувати від неї подарунки. При цьому Раки будуть найбільш удачливими у всьому, що пов’язано з подорожами, навчанням та розширенням своїх горизонтів, а Скорпіони у всьому, що пов’язано з романтикою, любов’ю, дітьми, творчістю.

Телець та Козеріг

Можливість вибору та можливість зробити вдалий, успішний, щасливий вибір у тій чи іншій ситуації. У цьому й буде головний успіх цих двох знаків Зодіаку. Тільцям також у 2022 році пощастить із друзями та реалізацією своїх планів та ідей, більше удачі принесе громадська та колективна діяльність. Козерогу рік Тигра обіцяє володіння важливою та потрібною інформацією, удачу у спілкуванні та коротких поїздках.

Близнюки

Ставте чіткіші цілі і все обов’язково вийде. Успіх у Близнюків також можливий у сферах, пов’язаних з кар’єрою, здобуттям відомості та популярності.

Овен, Лев та Стрілець

Якщо ви народилися в перші десять днів від початку знака, то 2022 буде для вас дуже успішним. Ви зможете максимально повно реалізувати свої здібності та таланти, причому у період із травня по вересень 2022 року зробити вам це буде помітно легше.

Діва

Діву чекає більше удачі в особистих та ділових відносинах. Якщо ви перебуваєте у шлюбі або тривалих стосунках, ці стосунки стануть більш гармонійними, матимуть можливість розвитку. Якщо вільні — 2022 рік принесе вам можливість почати серйозні відносини.

Терези

Терезам 2022 рік обіцяє успіх у роботі, у стосунках з колегами, а також у вирішенні будь-яких побутових питань. У всьому, що стосується здоров’я, Терези також будуть удачливішими від багатьох інших знаків Зодіаку.

Водолій

А Водолію гороскоп обіцяє фінансовий успіх. Людей цього знау можна назвати одними з найбагатших у 2022 році.

Додамо, що є такі знаки Зодіаку, які постійно зазнають стресу і від цього завжди нещасні. Хто входить у трійку найнещасніших зодіакальних знаків — дивіться у матеріалі "Телеграфа".