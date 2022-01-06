Нумеролог назвала головних щасливчиків 2022 року

Нумеролог зазначає, що числом 2022 року стала шістка, якою керує Венера.

Настав новий 2022 рік, і він як і минулі роки несе в собі як позитивні, так і не зовсім сприятливі моменти. Щобільше, у складі 2022-го три двійки, що робить цей рік специфічним, а оскільки його "покровителькою" стала Венера, то 2022-й – це ще й рік кохання.

Нумеролог Лариса Нохріна розповіла "Телеграфу", про слабкі і сильні періоди цього року, а також назвала головних щасливчиків 2022 року.

Експерт зазначила, що у 2022-му році особливо продуктивними будуть ті, кому виповнилося 6, 15, 24, 33, 42, 51, 63, 69 та 78 років.

Якщо Ви відзначили (відзначите) 35-річний ювілей, то знайте, що цей рік також дуже важливий для вас, адже на вас чекає блискуча кар’єра та стабільність. А ті, кому 49 років, зможуть отримати відповідальну посаду.

Також, Лариса Нохріна розповіла, що особливо сприятливими днями тижня у 2022 році є середа та п’ятниця. А якщо вони припадають, на сприятливі числа на рік, а це 6, 15 і 24 будь-якого місяця, а також меншою мірою 3, 9, 12, 18, 21 і 30, то сприятливих подій буде ще більше.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог спрогнозувала у 2022 році прориви у багатьох життєвих сферах та ймовірність революцій. Рік стане особливо продуктивним для тих, хто народився у період з 4 лютого до 4 березня будь-якого року.