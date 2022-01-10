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Успіх у кар’єрі та коханні: названі везучі знаки Зодіаку 2022 року

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 2022 — на кого чекає успіх Новина оновлена 10 січня 2022, 07:43
Гороскоп на 2022 — на кого чекає успіх

Нічні світила будуть прихильні Близнюкам, Скорпіонам, Стрільцям, Козерогам та Рибам

Багато людей щасливі тією чи іншою мірою. Когось можна назвати щасливчиками по життю, а хтось, у кого була чорна смуга, здобуде своє щастя тільки в цьому році.

Астрологи вважають, що в рік Чорного Водяного Тигра фортуна найбільше буде прихильна п’ятьом зодіакальним знакам, а саме Близнюкам, Скорпіонам, Стрільцям, Козерогам та Рибам. Про це пише Ukr. Media.

Близнюки

2022 випробує представників цього знака Зодіаку на міцність. Проте їм не треба боятися, а йти назустріч змінам з гордо піднятою головою. Ті, хто гідно йтиме по життю, матимуть успіх у кар’єрі та фінансах.

Скорпіони

Скорпіонів, як вважають астрологи, чекає справжнє кохання та можливість підкорення фінансових висот. Головне — вчасно виявляти силу волі та цілеспрямованість.

Стрільці

Людям даного знака Зодіаку настав час насолоджуватися результатами своїх праць минулого року. Це вдалий рік для угод з нерухомістю, інвестицій.

Козероги

Козерогам зірки та планети обіцяють стабільний фінансовий дохід. Настав час забути про проблеми й в особистих стосунках.

Риби

Самотнім Рибам пощастить зустріти людину, з якою можна буде радісно провести цей рік. Також представникам даного знака представиться можливість знайти більш перспективну та високооплачувану роботу.

Варто відзначити, що у світі немає абсолютно нещасних та абсолютно щасливих людей. Всім знакам Зодіаку везтиме по-різному у 2022 році. Кому пощастить у коханні, а кому – на діловому фронті – читайте у попередньому матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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