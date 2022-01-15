Змінюють чоловіків як рукавички: представниці яких знаків Зодіаку виходять заміж кілька разів

Такі жінки можуть піти під вінець більше одного разу

Деяким представницям прекрасної статі дуже складно знайти такого чоловіка, з яким вони почувалися б щасливими довгий час. І справа зовсім не в поганому характері коханої людини.

Як пише Ukr.Media, є представниці трьох знаків Зодіаку, які чують марш Мендельсона не два і навіть не тричі в житті. Декому просто "приїдається все старе".

Овни

Представниці цього зодіакального знака рідко страждають від нестачі чоловічої уваги. Проте їхню увагу приверне лише той, з яким Овни спланують своє життя на багато років уперед. І якщо претендент на руку ідеально "пропишеться" по всіх пунктах, Овни завзято потягнуть кандидата до вівтаря. Є ще одна річ, до якої жінки-Овни відчувають зневагу – це рутина. Такі жінки потребують постійного почуття закоханості, тому нудьга у шлюбі неминуче призведе до розлучення та пошуку більш відповідного чоловіка.

Близнюки

Жінки-Близнюки дуже схожі на мисливців. Як тільки вони досягають своєї мети, їх запал пропадає і вони починають шукати цікавішого чоловіка. Представникам сильної статі доведеться добряче "попотіти", щоб не проґавити свою половинку. Тільки чоловік, здатний приборкати характер Близнюків та завжди бути цікавим для своєї коханої, зможе утримати красуню та побудувати з нею щасливе майбутнє.

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Скорпіони

Жінки-Скорпіони дуже непередбачувані, але тим і привабливі для сильної статі. Їхня імпульсивність часто призводить як до необдуманих шлюбів, так і до несподіваних розривів відносин. Тому не варто дивуватися, що такі жінки матимуть у своєму "списку" багато колишніх.

До цього матеріалу варто додати, що є такі жіночі зодіакальні знаки, з якими важко вжитися навіть найтерплячішим чоловікам. Про трійку найшкідливіших представниць прекрасної статі ми писали раніше.