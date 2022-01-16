Повний Місяць 18 січня: чим він особливий і що обов’язково потрібно зробити в цей день

Повня подарує можливість завершити незакінчені справи

Перший цього року повний місяць припадає на 18 січня 2022 року. Чим особливий цей час і на що треба звернути увагу – у коментарі "Телеграфу" повідомила астропсихолог Лариса Гресь.

За її словами, Місяць повторює свій цикл кожні 28 днів, який розбитий на чотири фази, що мають своє значення. Однією з цих фаз є повний місяць.

Повня у знаку Рака 18 січня

Так, наступний повний місяць буде проходити у знаку Рака.

"З точки зору астрології, він проходитиме в опозиції до Плутона, тим самим акцентуючи теми влади та контролю. Це означає, що ці теми будуть загострені на роботі, в особистих і ділових відносинах, у владних структурах", — розповіла астролог.

У ці дні можливі емоційні зіткнення, бажання підкорити та перевиховати. Тому, підкреслює Гресь, у відносинах важливо дотримуватися стриманості й такту, не впадаючи в напускну холодність і зневагу.

Водночас, астролог розповіла, що це вдалий час для того, щоби набратися сміливості та відпустити все, що гальмує розвиток.

"У вас з’явиться повторний шанс завершити непотрібні стосунки, закрити емоційні зв’язки, які не вистачило рішучості залишити в минулому. У цей період є можливість знайти вихід із обставин, які раніше бачилися тупиковими або проблем, які здавалися нерозв’язними", — повідомила Гресь.

За її словами, у період повні якісь проєкти, ситуації чи відносини можуть несподівано завершуватися. Разом із тим, дні поблизу цієї повні дають можливість розібратися в наших страхах, побоюваннях і потаємних почуттях, повернути те, що потрібно.

Що потрібно робити в період повного місяця 18 січня

Як розповіла астролог, повний місяць у Раку — чудовий час для самоаналізу, для усвідомлення того, що підсвідомо тяжить і заважає душевній гармонії. Це прекрасний час, щоби поринути в себе і розпізнавати свої емоції, дізнатися більше про свої потреби та бажання.

"Місяцю в Раку властиві сильні емоції і прагнення до домашнього затишку. Тому якщо є можливість, краще цей день провести вдома, готуючи смачні страви та насолоджуючись домашньою обстановкою", — додала астролог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 14 січня настає період ретроградного Меркурія. У цей час важливо не починати нову роботу, а постаратися упорядкувати всі незавершені справи. Крім того, для деяких ретрофаза Меркурія може нести проблеми зі здоров’ям.