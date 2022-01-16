Створюють загрозу чоловікам: жінки яких знаків Зодіаку вважаються небезпечними для протилежної статі

Представниці цих зодіакальних знаків люблять маніпулювати

Одні жінки змінюють чоловіків як рукавички, інші просто використовують їх для досягнення своїх цілей. До останньої категорії відноситься п’ятірка знаків Зодіаку, представниць яких можна сміливо назвати небезпечними для сильної статі.

Фатальна жінка або femme fatale — безпринципна і небезпечна представниця прекрасної статі, що становить підвищену небезпеку для чоловіків. В історії такими жінками були Клеопатра, Соломія, Юдіф, пише Ukr.Media.

Жінки, які маніпулюють чоловіками згідно з гороскопом

Діва

Такі жінки дуже люблять владу і часто стають головними у сім’ї. Вони дуже суворі та вперті. У деяких ситуаціях можуть дозволити собі язвити на адресу свого обранця.

Лев

Справжня левиця, хижачка. Любить змагатися з представниками протилежної статі і не потерпить, якщо хтось із чоловіків зазіхне на її свободу. Тому таким жінкам простіше зачарувати свого суперника, а потім кинути закоханого в неї чоловіка.

Скорпіон

Багато представників сильної статі підкуповують безневинний образ Скорпіона, але коли маску буде знято — така "ніженка" покаже свої колючки. Такі пані дуже розумні і розважливі, тому не варто дивуватися, що після розлучення зі своїм чоловіком жінка-Скорпіон забере у нього буквально все.

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Телець

Жінки-Тельці – хороші актриси, вони люблять грати на публіку. Представниця цього зодіакального знака може бути податливою у перші місяці стосунків, але якщо виявиться, що партнер для неї не приносить ніякої користі — вирушить на пошуки нової цілі.

Козеріг

Холодний знак зодіаку. Жінки-Козероги далекі від романтики, які надають перевагу почуттям здоровий глузд. У такої жінки все розкладено по поличках, що може змусити зачахнути надто пристрасного та натхненного обранця. Якщо він захоче піти з цих відносин, Козеріг у будь-який спосіб змусить його залишитися.

Варто додати, що є такі жіночі зодіакальні знаки, з якими важко вжитися навіть найтерплячішим чоловікам. Про трійку найшкідливіших представниць прекрасної статі ми писали раніше.