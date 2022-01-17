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Не в змозі співпереживати: два знаки Зодіаку, які відрізняються байдужістю до інших

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Такі знаки рідко підтримують та співпереживають Новина оновлена 17 січня 2022, 07:35
Такі знаки рідко підтримують та співпереживають

Скорпіонів і Дів можна назвати найбайдужішими зодіакальними знаками

Люди бувають різними. Одні вважають себе романтичними, інші шкідливими і недоступними, але всім їм небайдужі люди, що оточують їх — вони вміють бути підтримкою для інших і співпереживати, коли це потрібно. Але є такі представники, яким чужі будь-які почуття прихильності, а байдужість є їхньою відмінністю.

Як пише Ukr.Media, Скорпіони та Діви є найбайдужішими знаками Зодіаку.

Скорпіони

Люди даного зодіакального знака рідко говорять про свої почуття, проте люблять лізти у душу оточуючих. Роблять вони це не для того, щоб бути причетними до їхніх життів, а для контролю та усіляких маніпуляцій. Скорпіони дуже себелюбні, тому вони виявляють свою соціальну активність тільки для досягнення власних цілей, в які вони не посвячують навіть найближчу людину.

Діви

Дівам чужі емоційність і співпереживання. Вони не люблять виявляти емоції, щоб не здатися чутливими та м’якими. Представниками цього знака Зодіаку завжди управляє раціональність, тому часто носять маску бездушності, щоб ніхто і не подумав про їхню вразливість. Почуття Діви вважають безглуздими та негідними їхньої уваги, які не приносять жодної користі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чоловіки яких знаків Зодіаку найвірніші, а жінки — дуже недоступні.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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