Китайський Новий рік: ці 5 знаків Зодіаку пізнають щастя у лютому

Одним нічні світила обіцяють достаток, іншим — приємні зміни в особистому житті

Рік Чорного Водяного Тигра, який за китайським календарем настане вже 1 лютого 2022 року, принесе як позитивні, так і не дуже приємні зміни у житті кожного з нас. 28 днів лютого принесуть велике щастя для п'яти зодіакальних знаків.

Як пише Ukr.Media, саме Тельці, Леви, Скорпіони, Козероги та Водолії стануть щасливчиками останнього місяця зими.

Телець

У лютому Тельцям варто чекати на гарні новини, особливо тим представникам знаку, які довго не могли розв'язувати якусь проблему. Пощастить і в особистому житті тим, хто зважиться закінчити токсичні стосунки.

Лев

Левів очікують глобальні зміни. Це може бути зміна роботи, переїзд до іншого міста. Справи підуть у гору у тих людей, які наважаться почати працювати на себе, почнуть новий проєкт.

Скорпіон

Щасливі зміни в особистому житті відбудуться у представників цього знаку Зодіаку. Хтось зв’яже себе узами шлюбу або наважиться на поповнення в сім’ї. Також Скорпіони можуть розраховувати на поповнення бюджету шляхом повернення боргів.

Козеріг

Козерогів очікує кар’єрний ріст. Керівництво побачить у вас відповідального працівника, тому велика ймовірність збільшення заробітної плати або підвищення на посаді.

Водолій

Найбільше пощастить Водоліям – представникам творчих професій. Їм можна сміливо створювати щось нове та цікаве. Багато хто зможе добре заробити на хобі, головне не упускати можливості, які надаватиме Всесвіт у лютому.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 рік буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Що на цей рік обіцяють зірки та планети всім знакам Зодіаку згідно розкладу Таро — дізнайтесь у нашому матеріалі.