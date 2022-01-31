Рус

Китайський Новий рік: 3 знаки Зодіаку, які заручаться у 2022 році

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
57
Гороскоп на 2022 рік Новина оновлена 31 січня 2022, 23:07
Гороскоп на 2022 рік

У рік Чорного Тигра можуть відсвяткувати весілля Терези, Стрільці та Водолії

Хоча шлюб підходить не всім, для багатьох із нас це важливий крок у житті. Він включає романтичні, духовні та фінансові відносини з людиною, яка найкраще нас доповнює. Зазначимо, що є навіть такі представниці знаків Зодіаку, які зловживають походами до РАГСу.

У 2022 році, згідно з китайським Новим роком, кардинальні зміни в особистому житті очікують Терезів, Стрільців та Водоліїв, пише stylecaster.com.

Терези

Представники цього знаку Зодіаку захочуть провести з коханою людиною все життя. Однак у 2022 році Терезам потрібно пам’ятати, що світ неідеальний. Тому їм варто навчитися хоча б іноді розслаблятися та забувати про проблеми.

Стрільці

Цього року Стрільці наберуться впевненості та без вагань підуть під вінець із партнером. Зірки додадуть вам сил, необхідних для прийняття зобов’язань.

Водолії

У Водоліїв цього року у коханні все буде чудово. Самотні представники знаку зможуть зустріти саме ту людину, з якою їм буде дуже комфортно. Якщо нині ви у відносинах, у вас є можливість вивести їх на новий рівень, якщо це слушний час для вас двох.

Додамо, що відносини деяких знаків Зодіаку, згідно зі слов’янським гороскопом, перейдуть на новий рівень. На кого чекає неймовірний успіх у справах любовних — дізнайтесь у попередньому матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія #Китайський Новий рік
Знущання відбувалися в адміністративних будівлях
Дніпро
Били й мочилися на обличчя: у мережу потрапило відео знущань у колонії під Кривим Рогом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Знущання відбувалися в адміністративних будівлях
Били й мочилися на обличчя: у мережу потрапило відео знущань у колонії під Кривим Рогом
Дата публікації
Категорія
Бріджіт Брінк
Названий найімовірніший посол США в Україні: ім’я та біографія
Дата публікації
Категорія
Казахстан — Україна
Збірна України сенсаційно вийшла до півфіналу Євро-2022, де чекає Росію (відео)
Дата публікації
Категорія
Юрія Голубана затримано поліцейськими
За підготовку заворушень у Києві затримали скандального полковника: деталі
Дата публікації
Категорія
Знущання тривали кілька годин
Іноземець-нелегал три години ґвалтував та бив українку: фото та відео з постраждалою