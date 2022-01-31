Китайський Новий рік: 3 знаки Зодіаку, які заручаться у 2022 році

У рік Чорного Тигра можуть відсвяткувати весілля Терези, Стрільці та Водолії

Хоча шлюб підходить не всім, для багатьох із нас це важливий крок у житті. Він включає романтичні, духовні та фінансові відносини з людиною, яка найкраще нас доповнює. Зазначимо, що є навіть такі представниці знаків Зодіаку, які зловживають походами до РАГСу.

У 2022 році, згідно з китайським Новим роком, кардинальні зміни в особистому житті очікують Терезів, Стрільців та Водоліїв, пише stylecaster.com.

Терези

Представники цього знаку Зодіаку захочуть провести з коханою людиною все життя. Однак у 2022 році Терезам потрібно пам’ятати, що світ неідеальний. Тому їм варто навчитися хоча б іноді розслаблятися та забувати про проблеми.

Стрільці

Цього року Стрільці наберуться впевненості та без вагань підуть під вінець із партнером. Зірки додадуть вам сил, необхідних для прийняття зобов’язань.

Водолії

У Водоліїв цього року у коханні все буде чудово. Самотні представники знаку зможуть зустріти саме ту людину, з якою їм буде дуже комфортно. Якщо нині ви у відносинах, у вас є можливість вивести їх на новий рівень, якщо це слушний час для вас двох.

Додамо, що відносини деяких знаків Зодіаку, згідно зі слов’янським гороскопом, перейдуть на новий рівень. На кого чекає неймовірний успіх у справах любовних — дізнайтесь у попередньому матеріалі "Телеграфу".