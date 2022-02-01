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Китайський Новий рік: три знаки східного гороскопа стануть улюбленцями удачі в лютому

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рік Тигра прогнозують динамічним, яскравим і незабутнім Новина оновлена 01 лютого 2022, 09:54
Рік Тигра прогнозують динамічним, яскравим і незабутнім

2022 рік дасть вам можливість зробити величезний стрибок вперед багатьом знакам Зодіаку.

З 1 лютого Чорний Водяний Тигр офіційно вступив у свої права, адже цього дня відзначається Китайський Новий рік 2022. Білий Металевий Бик остаточно поступився місцем покровителя року Тигру.

У новому 2022-му році на одних знаків Зодіаку чекають зміни в особистому житті, на інших — казкове багатство, а також небесні світила підготували "порцію удачі" для деяких представників зодіакального кола. Хто стане улюбленцем удачі розповіла астролог Анастасія (astro_stasya) у себе на сторінці в Інстаграмі.

Пацюк

Представникам цього знака світитиме зірка Перемоги, а це означає, що ви зможете впоратися з будь-якими завданнями, які будуть на вашому шляху. Щоб досягти результатів і досягти успіху, бажано оточити себе потрібними людьми.

Бик

Великий успіх народжених цього року чекатиме лише на тих представників, які ставитимуть перед собою конкретні цілі та багато працюватимуть. Не варто плисти за течією, прагніть більшого і зірка Процвітання створить хороший потенціал для покращення вашого життя.

Кінь

Представникам цього знака світить зірка Майбутнього Процвітання, яка посилить можливості народжених цього року, що допоможе подолати всі труднощі 2022 року. Коней чекає слава, визнання, удача, нові можливості та підвищення становища у соціумі.

Додамо, що зодіакальний Тигр так і притягуватиме гроші у 2022 році. Що обіцяють зірки та планети цього знаку східного гороскопа – дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Китайський Новий рік #Східний гороскоп
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