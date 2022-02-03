І оком не моргнуть: чоловіки цих трьох знаків Зодіаку з легкістю підуть "наліво"

Не всі чоловіки залишаються вірними своїй другій половинці.

На жаль, але не всі чоловіки, та й жінки, у стосунках та шлюбі завжди залишаються вірними своєму обранцю. Буває так, що хтось із подружжя вирішує сходити "ліворуч", а зради, як ми знаємо, руйнують стосунки в парі. Причини невірності можуть бути різні, проте часто людина піддається "впливу" своєї натури та знаку Зодіаку, під яким він народився.

Астрологи назвали трійку найбільш невірних чоловіків за знаком Зодіаку, повідомляє Ukr.Media.

Стрілець

Одноманітність – те, що пригнічує чоловіків цього знака Зодіаку. Чоловіки-Стрільці люблять зміни, і тому роблять все, щоб вони були присутні в їхньому житті. І зради — це частина цих "змін". Щобільше, Стрільці не вміють співпереживати та поділяти чужі почуття, через що часто кривдять партнерку.

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку не можуть весь час бути з однією і тією ж людиною в парі, їм просто не притаманна постійність, а сімейні справи взагалі викликають у Близнюків огиду. Чоловіки цього знаку постійно шукають знайомства.

Овен

Представники цього сузір’я завжди діють "за обставинами". Якщо сімейне життя проходить спокійно і без труднощів, то й на зраду їх не тягне. Однак, як тільки починаються якісь труднощі, Овни можуть почати шукати заміну. Щобільше, після походу "ліворуч", чоловік-Терези може повернутися в сім’ю як ні в чому не бувало. Але рано чи пізно все може повторитися.

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