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Битимуться тарілки: з якими 3 знаками Зодіаку не вжитися

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Гороскоп для Дів, Водоліїв та Овнів Новина оновлена 06 лютого 2022, 14:27
Гороскоп для Дів, Водоліїв та Овнів

Другим половинкам цих зодіакальних знаків дуже непросто

Побут – річ особливо проста та складна одночасно. Він може як зміцнити відносини між партнерами, так і остаточно їх зруйнувати. У результаті одні все життя проживають на самоті, інші просто мовчать, маючи у собі велику образу.

Про ті знаки Зодіаку, які не вміють і не хочуть підлаштовуватись під інших, пише Ukr.Media.

Діви

Досить педантичний знак. Другим половинкам Дів треба дуже постаратися тримати чистоту під контролем, тому що цей представник схильний чіплятися до дрібниць, робити всім зауваження. Витримати такий постійний тиск зуміє не кожен.

Овни

Овни — антиподи Дівам. Їм складно дотримуватись встановлених правил, підтримувати чистоту та порядок. У них дуже добре виходить заробляти гроші, але займатися прибиранням або готуванням для Овнів справжнє покарання.

Водолії

Представники цього зодіакального знака дуже творчі та хаотичні, тому легкий безлад для них не є проблемою. Однак попри свою несамостійність у побутових питаннях, Водолії дуже люблять командувати та вказувати, кому і що робити. Жити під гнітом цього знаку нікому не сподобається.

Варто також додати, що з Водоліїв-жінок, попри непростий характер, виходять дуже добрі господині та дружини.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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