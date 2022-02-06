Рус

Допоможе лише терпіння: знаки Зодіаку, для яких лютий стане дуже важким місяцем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
302
На цих знаків Зодіаку чекає складний період Новина оновлена 06 лютого 2022, 18:38
На цих знаків Зодіаку чекає складний період

Цим знакам Зодіаку залишається лише "перетерпіти" лютий та сподіватися на краще.

Крім успіхів та кохання, лютий місяць для деяких представників зодіакального кола буде досить складним місяцем. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким останній зимовий місяць принесе багато труднощів та неприємностей.

Для яких трьох знаків Зодіаку лютий виявиться найгіршим місяцем 2022 року, інформує Ukr.Media.

Овен

Представникам цього знака Зодіаку доведеться пережити досить неоднозначний місяць. Не виключено, що у вас буде складатися відчуття, що весь світ проти вас. Найчастіше ви будете робити неправильні дії в найневідповідніший час.

Скорпіон

Лютий для Скорпіонів також виявиться досить складним періодом, через те, що всі завдання, з якими представникам цього знака стикатимуться, вимагатимуть від них безліч сил та ресурсів. Не виключено, що доведеться вийти із зони комфорту.

Терези

На представників знаку Терези в лютому чекає чимало складних і напружених ситуацій. Варто зазначити, що через дратівливість можуть початися проблеми у спілкуванні з близькими — назрівають сварки та скандали. Особливо слід бути уважними з фінансами.

Раніше "Телеграф" писав, на які знаки Зодіаку у лютому звалиться багатство.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку
У Польщі приземлився вже другий літак з американськими десантниками
Новини Європи
Захист від агресора: військових США активно перекидають ближче до України (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Польщі приземлився вже другий літак з американськими десантниками
Захист від агресора: військових США активно перекидають ближче до України (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Фігурне катання на Олімпіаді у Пекіні
Скандал у фігурному катанні та фіаско норвежців у лижах: підсумки 2-го ігрового дня на Олімпіаді-2022
Дата публікації
Категорія
За інформацією Reuters, погода в Україні 15 січня сприятиме просуванню техніки РФ в Україну
Вторгнення Росії буде 15 лютого? Що кажуть синоптики
Дата публікації
Категорія
Армія Росії
Російські офіцери виступили проти війни з Україною: звернення до Путіна обговорюють у мережі
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко та Володимир Соловйов
Лукашенко розповів, через скільки років чекає на Україну в "новому СРСР"