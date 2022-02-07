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Названо 5 знаків Зодіаку, яким зірки обіцяють щастя у лютому

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Прогноз для Тельців, Левів, Скорпіонів, Козерогів та Водоліїв Новина оновлена 07 лютого 2022, 09:41
Прогноз для Тельців, Левів, Скорпіонів, Козерогів та Водоліїв

Найкоротший місяць року принесе багато радісних моментів

Астрологи, які раніше передбачили круті повороти у житті трьох зодіакальних знаків, розповіли, яким п’яти знакам лютий принесе багато чудес та радості.

Щасливчиками останнього зимового місяця стали Тельці, Леви, Скорпіони, Козероги та Водолії, пише Ukr.Media.

Тельці

Тельці нарешті зможуть розв'язати проблему, яка мучила їх останні місяці. Це може бути як судовий позов, так і щось побутове. У будь-якому випадку для Тельців все вирішиться благополучно.

Леви

Лютий – чудовий місяць для вкладення грошей, інвестицій. Також дуже добре підуть справи у власному бізнесі, а також у тих, хто воліє працювати під керівництвом.

Скорпіони

Вдалий місяць для налагодження стосунків із близькими людьми. Приємний сюрприз торкнеться будь-яких сімейних питань, наприклад укладання шлюбу або поповнення сімейства.

Козероги

Козерогів очікують кар’єрне зростання та підвищення заробітної плати. Також настав вдалий час для зародження нових перспективних відносин.

Водолії

Завдяки своїй працьовитості та таланту Водолії отримають нову та дуже високу посаду. Особливо це стосується тих представників знака, які мають творчу професію.

Звичайно, не всім так пощастить у найкоротшому місяці 2022 року. Для кого лютий стане дуже важким місяцем – читайте у попередньому матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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