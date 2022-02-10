Три знаки Зодіаку з дуже важкою кармою

Вони приречені розплачуватись за гріхи минулого життя

Астрологи, які раніше розповіли, яким знакам Зодіаку важко буде переносити лютий, упевнені, що народження кожної людини під тим чи іншим сузір’ям залежить від вчинків минулих життів. За помилки доводиться завжди платити, тому щоб винести уроки в цьому житті, необхідно проходити нові випробування — для деяких вони будуть особливо болісні.

Саме Овнам, Ракам та Дівам потрібно виправляти свою карму, пише Ukr.Media.

Овен

Образи на людей, які виникли у минулому житті, заважають Овнам насолоджуватися стосунками у цій реальності. Часто ці знаки страждають від постійних зрад та самотності. Їм треба навчитися щиро допомагати людям, не чекаючи нічого натомість.

Рак

Раки засуджують небесну карму за всі перешкоди, що виникають на їхньому життєвому шляху. Проте вищі сили бажають лише, щоб представники цього знаку перестали скаржитися і почали сприймати випробування як уроки, які зроблять їх лише сильнішими та впевненішими у завтрашньому дні. Раки здатні на більше, їм тільки треба пам’ятати про це.

Діва

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже тяжко переживають зради та розставання, і через це часто впадають у тривалу депресію. Щоб почати жити щасливо, Дівам необхідно навчитися радіти простим дрібницям і навіть найменшим перемогам. Позитивний погляд на життя допоможе не звертати увагу на негативні моменти.

Часто через свою надмірну егоїстичність люди схильні робити необдумані вчинки, які шкодять оточуючим людям. Які чоловіки за знаком Зодіаку найбільш егоїстичні — дивіться у попередньому матеріалі "Телеграфу".