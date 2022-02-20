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Названі найслабші чоловіки за знаком Зодіаку

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп для Тельців, Дів та Риб
Гороскоп для Тельців, Дів та Риб

Від них не варто чекати лицарських вчинків

Астрологи, які назвали представників трьох зодіакальних знаків, які звалюють всю домашню роботу на жінок, розповіли, що чоловіки, які народилися під знаками Тельця, Діви та Риб, не здатні на лицарські вчинки.

Про це пише Ukr. Media.

Тельці

Тельцям потрібна жінка, яка відмовляє собі у задоволеннях і не потребує зайвого. Представники цього знака можуть забути про день народження коханої, тому без постійних нагадувань від них чекати нічого.

Діви

Чоловік-Діва не здатний на експерименти та авантюри. Він сам чекатиме, поки дівчина зробить перший крок. У результаті Діва найчастіше залишається ні з чим і продовжує жити життям, уникаючи романтичних пригод, боячись невідомості.

Риби

Риби дуже швидко втомлюються у стосунках. Їм не хочеться витрачати свою енергію навіть на свою кохану. З раннього дитинства представники знака звикли бути оповиті турботою, тому переносять свою інфантильність у доросле життя. Часто чоловіки-Риби люблять прикинутися хворими.

Раніше "Телеграф" розповідав, чоловіки яких знаків Зодіаку стають найкращими чоловіками.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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