Астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

Сонячне затемнення розпочне новий етап у житті України

У суботу, 30 квітня, пройде важлива й відповідальна астрологічна подія року — часткове сонячне затемнення. Це дуже енергетично сильний період, який впливає на всіх мешканців Землі. Також його сила вплине і на ситуацію в Україні.

Про це у своєму прогнозі розповіла астролог Олена Осипенко.

Сонячне затемнення принесе Україні період комунікацій, що розширить коло партнерів нашої країни, а також розробку та підписання важливих документів, які можуть бути створені протягом пів року аж до сонячного затемнення у жовтні. Крім цього відбуватимуться вдалі переговори та укладатимуться важливі договори.

"Вони будуть тимчасовими, але досить надійними", — додала Осипенко, підкресливши, що це стане першою "цеглиною" у закладенні програми миру.

Нагадаємо, сонячне затемнення, яке випадає на 30 квітня 2022 року, дасть початок новому коридору затемнень. На думку астрологів, у цей день краще відмовитись від планування важливих справ та уникати конфліктів.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Аріна Артурівна озвучила нещасливий прогноз для росії.