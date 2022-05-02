Три знаки Зодіаку, яких чекає чорна смуга у травні 2022 року

На представників цих знаків Зодіаку в травні чекає "іспит на міцність"

Останній місяць весни з першого дня почав радувати теплими та світлими днями, проте якщо вірити прогнозам від небесних світил, не для всіх знаків Зодіаку він буде таким позитивним та безхмарним. На жаль, але 2022-го року травень "приготував" для деяких знаків трохи негативу — проблеми та негаразди. Проте не варто засмучуватися, адже за бажанням всі проблеми можна вирішити. Астрологи відзначили три знаки, яким не везтиме у травні — ними стали Близнюки, Стрільці та Риби.

Про це повідомляє dailyhoro.ru.

Близнюки

У Близнюків можуть виникнути проблеми на роботі, тому вам важливо контролювати, що і коли говорити начальству. Запальний характер може позбавити вас роботи. З цієї ж причини можуть виникнути конфлікти і в особистому житті, тому постарайтеся бути менш емоційними і думати, перш ніж говорити.

Стрілець

Представники цього знака у травні можуть зустрітися із зрадою. Хтось із досить близьких вам людей відкриє своє справжнє обличчя, і ви дізнаєтеся про зраду чи обман. Щоб пережити цей непростий період, важливо не залишатися на самоті та заручитися підтримкою близьких. Не зайвим буде відвідування психолога.

Риби

Цей знак Зодіаку у травні доля переживає на міцність. Не варто у цей період сподіватися на удачу, а треба розраховувати лише на свої сили. Важливо не завантажувати себе сумними думками і пам’ятати, що за чорною смугою в житті завжди йде біла.

Раніше астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку пощастить в останньому місяці весни 2022 року.