Названі найпохмуріші знаки Зодіаку
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Тельці, Діви та Риби – найпесимістичніші знаки
Астрологи, які раніше назвали щасливчиків травня 2022 року, розповіли про трійку головних песимістів у гороскопі.
До найпохмуріших зодіакальних знаків віднесли Тельців, Дів та Риб, пише Ukr.Media.
Телець
Напередодні свята представники цього зодіакального знака намагаються контролювати всі процеси, пов’язані з заходом. Однак із наближенням свята ситуація змінюється. Тельці стають сумними, похмурими. Вся справа у втомі, але присутнім поруч із цим знаком не позаздриш.
Діва
Діва – дуже серйозний знак Зодіаку. Вони люблять все планувати, але розпорошуватися на якісь другорядні справи у них не виникає бажання. Людям даного знака не подобається, коли інші ледарять, тому чекайте від них часті прояви дратівливості.
Риби
Риби, які дуже цінують особистий час і комфорт, виходять із себе, коли хтось вдирається у їхній простір. Зона комфорту дуже важлива для представників цього знака, тому під час свят, де є дуже багато незнайомих людей, Риби стають сумними та дещо роздратованими.
Раніше "Телеграф" писав, яким представникам знаків Зодіаку не пощастить у травні.
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