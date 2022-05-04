Закоренілі холостяки: чоловіків яких знаків Зодіаку неможливо затягнути до РАЦСу

Чоловіки цих знаків Зодіаку дуже люблять свою свободу

Напевно, кожна дівчина мріє про гарну пропозицію руки і серця від свого коханого, а також про пишне або камерне весілля, проте часто так буває, що чоловіки не особливо поспішають пов’язувати себе тенетами шлюбу. Цілком можливо, що відповідь на питання "Чому він не кличе мене заміж?" криється в його знаку Зодіаку.

Астрологи назвали чотири чоловічі знаки Зодіаку, представники яких не хочуть обмежувати свою свободу та одружуватися. Це Тельці, Близнюки, Терези та Водолії, повідомляє dailyhoro.ru.

Телець

Представник цього знака Зодіаку неймовірно важко "затягти" до РАЦСу. Чоловіки, народжені під сузір’ям Тельця, не прагнуть одружитися, адже вважають, що штамп у паспорті не потрібен і на стосунки він ніяк не впливає. Щоб зважитися на шлюб, йому необхідно багато часу. Дівчатам не варто намагатися його змінити, а просто треба набратися терпіння та чекати.

Близнюки

Близнюки найбільше цінують свою свободу, і розлучатися з нею вони зовсім не хочуть, тому їх коханим доведеться довго чекати пропозиції руки і серця. Чоловік-Близнюк одружується лише тоді, коли буде впевнений на всі 100% у своїй обраниці.

Терези

Чоловіки-Терези швидко загоряються відносинами, і так само швидко остигають. Саме тому вони не одружуються доти, доки не впевнені в тому, що знайшли справжнє кохання. Представники цього знака Зодіаку потребують постійного прояву почуттів, обожнювання та уваги, а коли вони цього не отримують, починає шукати нове "джерело", тому їх обраницям доведеться багато працювати над зміцненням цих відносин.

Водолій

Найволелюбніший чоловічий знак Зодіаку — Водолій, тому такий етап свого життя як одруження він намагається відкласти якнайдалі. Представникам цього знака потрібно повною мірою насититися своєю свободою та нагулятися. Дівчатам, які вирішили пов’язати своє життя з Водоліями, потрібно постійно бути загадковим та привабливим, щоб чоловікам цього знака з нею було цікаво, інакше він шукатиме його на боці.

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