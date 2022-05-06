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"Чорний список" травня: яким знакам Зодіаку буде нелегко цього місяця

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на травень 2022 року
Гороскоп на травень 2022 року

Справи не будуть складатися просто у Близнюків, Водоліїв та Скорпіонів

Останній місяць весни обіцяє представникам деяких знаків Зодіаку не лише позитивні зміни у житті, а й великі проблеми у всіх сферах життєдіяльності.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких у травні 2022 року чекає "чорна смуга". Про це пише unian.

Близнюки

Близнюкам у травні не варто самотужки справлятися з проблемами, що накопичилися. Вам зараз необхідна підтримка, щоб знайти вихід із ситуації, що склалася. Істотні негаразди можуть статися на роботі, так що не варто йти на конфлікт із начальством та колегами.

Водолії

Представники цього знаку Зодіаку можуть впасти у депресію через проблеми в особистому житті. Деструктивні думки, відчуття даремно прожитих років — все це може серйозно підірвати емоційний стан.

Скорпіони

Близьким людям упертих Скорпіонів стає важко миритися з їх складним характером. В останньому весняному місяці людям цього запального знаку варто попрацювати над собою, навчитися прислухатися до інших, щоб не залишитись на самоті.

Раніше астрологи розповіли, для кого ще астропрогноз на травень буде не втішним.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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