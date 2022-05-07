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Втратите підтримку зірок: одному знаку за китайським гороскопом потрібно бути обережним у травні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Китайський гороскоп на травень для Мавпи Новина оновлена 07 травня 2022, 20:03
Китайський гороскоп на травень для Мавпи

Не вірити всьому сказаному в останньому місяці весни потрібно Мавпі

Цього місяця Мавпи (роки народження 1956, 1968, 1980, 1992) зможуть впоратися з будь-якими труднощами, проте їм варто бути обережнішими, що стосується неперевірених даних, дезінформації та фейків.

Про це пише orakul.com.

Астрологи наголошують, що якщо вам про щось розповіли, то бажано перевірити джерело та переконатися в тому, що інформація є правдивою, і лише потім брати її до уваги.

Крім цього, астрологи радять людям, народженим у рік Мавпи, постаратися у травні 2022 року не скаржитися на життя. Варто пам’ятати, що фортуна посміхається лише сміливим, тим, хто не боятиметься змінювати своє життя на краще.

Раніше астрологи розповіли, четвірці яких знаків Зодіаку посміхнеться удача влітку 2022 року.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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