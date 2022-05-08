Названо найагресивніші знаки Зодіаку — легко втрачають контроль

Ця четвірка знаків нездатна контролювати свої емоції

Астрологи, які раніше розповіли про потенційних бабників серед знаків Зодіаку, цього разу назвали найагресивніших та найконфліктніших.

До найагресивніших знаків відносяться Овни, Леви, Стрільці та Риби, пише cluber.com.ua.

Овни

Найагресивніший, у порівнянні з рештою, знак Зодіаку. Їм складно прислухатися до аргументів інших людей, вони дуже рідко йдуть на компроміси та погано визнають свої помилки. Мають неймовірно запальний характер, а все завдяки своєму покровителю Марсу.

Леви

Лев – дуже самовпевнений зодіакальний знак. Найчастіше його зовсім не цікавить, що там відбувається в інших. Однак якщо їх хтось спеціально провокує, Леви перетворюються на неприємних та дуже мстивих особистостей. Жарти з ними погані у таких ситуаціях.

Стрільці

Якщо на шляху до мети Стрільцям заважатимуть і всіляко перешкоджатимуть, вони стануть украй агресивними. Оскільки Стрільці належать до стихії Вогню, нічого дивуватися їхньому вольовому характеру. Вони легко направлять проти супротивника всю свою потужну енергію.

Риби

Хто б міг подумати, що завжди спокійних Риб астрологи можуть віднести до найбільш агресивних знаків. Однак через свою чутливість ці люди, перебуваючи в критичних ситуаціях, здатні втратити контроль над своїми емоціями та поведінкою.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли про ті знаки Зодіаку, яких чекає нова робота в травні 2022 року.

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