Названі знаки Зодіаку, яким найважче схуднути

Астрологи назвали п’ять зодіакальних знаків, для яких схуднення суцільне катування

Як відомо, зовнішній вигляд визначає харчування, генетика, спосіб життя. Проте астрологи наголошують, що зірки так само впливають на стрункість або зайву вагу людини.

Деяким знакам Зодіаку зірки просто не дають стати худими, передає Ukr.Media.

Риби

Людям цього знака часто буває важко змінити свої звички. У плані дієт у Риб спостерігаються часті зриви, які можуть взагалі привести їх у відчай.

Близнюки

Близнюкам легше все починати робити з "понеділка", який так і ніколи не настає. Люди, народжені під знаком Близнюки, краще проведуть вільний вечір за смачною та шкідливою їжею, ніж підуть у спортзал чи на банальну прогулянку на свіжому повітрі.

Раки

Раки люблять жаліти себе. Оскільки у житті вони легко зазнають стресу, то всі "проблеми світу" їм простіше заїсти смаколиками, а потім підраховувати зайві кіло.

Леви

Найпихатіший знак Зодіаку, який дотримується дієти і займається спортом. Однак є нюанс: якщо Леви харчуватимуться одноманітно та прісною їжею, то перемикання на шкідливіші продукти відбудеться дуже швидко.

Козероги

Як зазначають астрологи, Козероги іноді бувають жертвами звички. З одного боку, вони можуть все життя вести здоровий спосіб життя. З іншого — нерідко вони воліють проводити вільні вечори за телевізором та величезною пачкою чіпсів.

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