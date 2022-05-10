З ними жарти погані: які знаки Зодіаку найобразливіші

Раки, Діви та Скорпіони довше за інших пам’ятають образи

Відчуття образи знайоме кожній людині. Звичайно, у всіх воно проявляється по-різному, але є такі представники гороскопа, які найгостріше реагують на образу та довго її пам’ятають.

Найобразливішими виявилися Раки, Діви та Скорпіони, пише marieclaire.

Раки

Люди цього знака дуже чутливі та вразливі. Вони гостро реагують на все, що їх зачіпає, а будь-яку проблему сприймають як трагедію. Можуть закритися в собі і перестати спілкуватися, якщо помітять "камінь у свій город".

Діви

Ті ще перфекціоністи. Якщо щось йде не за їхнім планом, ображаються і довго не можуть прийти до тями. Діви злопам’ятні, і повернути їхню довіру буде дуже важко. Є велика ймовірність, що через заподіяну образу вони можуть помститися.

Скорпіони

Дуже складні представники гороскопу. Їхні відмінні риси: хитрість і мстивість. Скорпіони неохоче пускають у своє життя сторонніх, проте мають високу чутливість. Образитися люди цього знака Зодіаку можуть з будь-якого приводу, а від помсти їх ніхто не зупинить.

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