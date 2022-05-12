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З цих 3 знаків Зодіаку вийдуть нікчемні батьки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп для Близнюків, Риб, Стрільців Новина оновлена 12 травня 2022, 16:47
Гороскоп для Близнюків, Риб, Стрільців

Не ризикувати безпекою та благополуччям малюка можуть далеко не всі

Наявність дитини передбачає необхідність взяття на себе зобов’язань. І якщо з вихованням чада батьки не справляються, то це може говорити не тільки про їхні лінощі. Просто люди, народжені під певним сузір’ям, як вважають астрологи, про батьківську відповідальність нічого не чули.

З Близнюків, Риб та Стрільців виходять безвідповідальні батьки, передає Ukr.Media.

Близнюки

Люди цього знака звикли жити одним днем, не думаючи про наслідки своїх дій. Після появи в сім’ї дитини Близнюки навіть не думають ставати дорослішими, продовжуючи вести певний спосіб життя, до якого звикли спочатку.

Риби

Риби звикли жити у вигаданому ними світі, тому на побут та невідкладні питання відволікатися їм зовсім не хочеться. Часто їхня дитина залишається без нагляду, а все через надмірну мрійливість людей, народжених під сузір’ям Риби.

Стрільці

Представники цього знака Зодіаку зациклені на власному розвитку, і поява в житті дитини нерідко затьмарює їх інтерес до життя. З малюком Стрільці практично не займаються, тому що їм здається це досить нудним заняттям. Зусиль до виховання своєї дитини вони не прикладають.

Раніше "Телеграф" розповів, представники яких знаків Зодіаку найобразливіші.

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