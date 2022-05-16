Жінки, які не подобаються чоловікам за знаком Зодіаку – хто вони

Ці три представниці гороскопу не приваблюють чоловіків через характер

Астрологи, які раніше назвали найзарозуміліші знаки Зодіаку, розповіли, які риси характеру у знаків відштовхують сильну стать.

Жінки Раки, Діви та Водолії категорично не приваблюють чоловіків.

Рак

Обережність Раків відштовхує представників сильної половини людства. Великою популярністю у чоловіків жінки цього знака Зодіаку не користуються.

Діва

Не кожен чоловік досить наполегливий. Жінки-Діви не поспішають у стосунках, а чоловіки не готові витрачати свій час, щоб вести багатомісячну "осаду" цієї "фортеці".

Водолій

Це справжні амазонки, які готові відстоювати свою думку. Вони люблять командувати та встановлювати правила, що, звичайно, чоловікові не сподобається. Їм не потрібна "домоправителька".

Раніше астрологи назвали найдбайливіших дружин за знаком Зодіаку.