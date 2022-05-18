Чоловіки цих трьох знаків Зодіаку тріпатимуть нерви коханій жінці

У Раків, Козерогів та Водоліїв непримиренний характер

Від таких чоловіків голова йде обертом — і зовсім не в приємному розумінні. Через складний характер знаходитись поряд з ними жінкам ой як непросто.

Астрологи розповіли, що з чоловіками Раками, Козерогами та Водоліями доводиться найважче. Про це пише Ukr. Media.

Рак

Чоловік, який не бажає брати відповідальність. Усі проблеми за Рака повинна вирішувати його друга половина, але й увагу йому вона приділяти має надміру. Такий чоловік дуже ревнивий, тому щоразу вимотуватиме нерви, перетворюючись на деспота.

Козеріг

Коли чоловік цього знака починає буквально вимагати уваги та участі у його проблемах, починаються конфлікти. Найменший відступ від плану Козерога викликає з його боку напади тиранії.

Водолій

Важливіше за свободу Водолія нічого немає. Такі чоловіки починають тиснути і висувати будь-які вимоги до своєї супутниці.

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