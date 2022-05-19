Ці панянки готувати не вміють: 3 знаки Зодіаку, яким не можна ставати до плити

Ці представниці прекрасної статі не вміють і не люблять готувати

Астрологи, які раніше назвали найдбайливіших жінок за знаком Зодіаку, розповіли про тих, хто не хоче стояти біля плити та вважає готування марнуванням часу.

Як пише Ukr.Media, жінки, які народилися під сузір’ями Стрільця, Водолія та Лева, не вміють готувати, не люблять цього робити.

Стрільці

Один із побутових обов’язків, який традиційно лягає на плечі тендітних жінок, є для Стрільців рутинним, який відбирає у них багато сил. За сильного почуття голоду вони можуть приготувати щось справді смачне, однак у більшості випадків перекладають цей обов’язок на інших.

Водолії

Жінки-Водолії дуже люблять експерименти, тому кухня для них могла б стати ще одним місцем для творчості. Однак вони не бажають витрачати свій дорогоцінний час на нарізування овочів та фруктів. Приготуванню їжі вони віддадуть перевагу подорожі або навчанню чогось нового.

Леви

На кухні цим представницям прекрасної статі робити нічого. Звичайно, задатки кулінара у них є, але вони їх просто не розвивають. Невміння готувати жінок-Левів не бентежить, тому що у них чудово вдається вмовити на це близьких людей.

Раніше астрологи розповіли, жінок яких знаків Зодіаку чоловіки намагаються оминати.