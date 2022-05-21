3 знаки Зодіаку, яких зрадять кохані найближчим часом

Овнів, Козерогів та Терезів незабаром може чекати зрада від партнера

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які найближчим часом можуть зіткнутися зі зрадою близької людини.

Як пише unian.net, "ножа в спину" варто очікувати людям, народженим під сузір’ями Овна, Козерога та Терезів.

Овни

Через те, що робота в Овнів завжди на першому місці, їхня друга половинка часто залишається без турботи та уваги. Ваше холодне ставлення до коханої людини може призвести до зради, і страждати насамперед ви будете самі.

Козероги

Козероги не завжди розуміють, а то й просто не хочуть знати, що відбувається у душі їхнього партнера. Це може неабияк набриднути їхній другій половинці, якій буде простіше знайти людину, з якою їм буде набагато затишніше.

Терези

Терези постійно перебувають у пошуках нових емоцій та вражень, забуваючи про бажання коханої людини. Флірт з іншими людьми, навіть невинний, може призвести до розриву стосунків.

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