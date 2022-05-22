Вони закохуються раз і назавжди: однолюби за знаком Зодіаку

Є люди, впевнені в тому, що кохання зустрічається лише раз у житті

Астрологи, які раніше назвали найкращих чоловіків за знаком Зодіаку, розповіли, які представники гороскопу закохуються раз і назавжди.

Терези, Близнюки, Овни та Раки є однолюбами, пише Ukr.Media.

Терези

Люди, народжені під цим сузір’ям, починають романтичні стосунки дуже трепетно. Терезів легко ранити, тому вони довго придивлятимуться до обранця чи обраниці. Можна бути впевненими, що якщо вони зустрічають справжнє кохання, будуть вірні йому до кінця.

Близнюки

По-справжньому закоханими Близнюки почуваються лише одного разу. У такі стосунки вони пірнають як у вир із головою, але якщо пара не склалася, то надалі Близнюки порівнюватимуть своє перше кохання з новими пасіями.

Овни

Закохані Овни втрачають голову. Якщо заповітний союз не склався, довго намагатимуться повернути людину. Якщо їм цього не вдається, Овни надовго замикаються у собі.

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Раки

Емоційні Раки щиро вірять у кохання з першого погляду. Часто страждають від самотності тільки через те, що вважають себе негідними.

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