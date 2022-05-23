3 найпідступніші знаки Зодіаку у відносинах — від них можна чекати чого завгодно

Відносини з такими людьми часто стають напруженими

Від цих знаків Зодіаку у стосунках можна очікувати будь-чого, зазначають астрологи. З ними треба бути дуже пильними, тому що підступів від таких особистостей треба чекати постійно.

Серед найпідступніших знаків опинилися Овни, Близнюки та Скорпіони, пише Ukr.Media.

Овни

Імпульсивні Овни й дня не проживуть без того, щоб зайвий раз не довести свою правоту. Через це вони часто сваряться та сперечаються зі своїми коханими. Коли ситуація стає напруженою, щастя в таких відносинах буде все складніше віднайти.

Близнюки

Близнюки дуже веселі та ерудовані, проте схильні до різких перепадів настрою. Другій половинці доводиться щоразу бути напоготові, підлаштовуватися під Близнюка. Це вимотує, і дійти якогось компромісу у відносинах буває дуже непросто.

Скорпіони

Представники цього знаку Зодіаку буквально ненавидять нудьгувати. Якщо у відносинах тиша й гладь, загострити обстановку Скорпіонам не складе особливих труднощів. Чекайте від них зауважень, критику та непрохані поради. Навіть найтерплячіша людина не потерпить такого ставлення до себе.

Раніше астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку найагресивніші.