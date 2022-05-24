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Названі найвладніші жінки за знаком Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп про Овнів, Близнюків, Левів, Скорпіонів, Стрільців Новина оновлена 24 травня 2022, 16:43
Гороскоп про Овнів, Близнюків, Левів, Скорпіонів, Стрільців

Вони вражають своєю непокорою та наполегливістю

Є думка, що чоловіки бояться жінок із сильним характером. Такі дівчата вражають своєю наполегливістю та твердістю. Вони мають потрібні якості для керівних посад, і дуже відрізняються від своїх подруг, яким, як вважають експерти, краще взагалі не працювати.

Астрологи відзначають, що такі якості виявляються у тих представниць прекрасної статі, які народилися під сузір’ями Овна, Близнюків, Лева, Скорпіона та Стрільця. Про це пише Ukr. Media.

Овни

Жінки-Овни вміють постояти за себе та поставити на місце конкурента. Вони легко домагаються бажаного, завдяки чому й здобувають владу. Вимогливі в сім’ї та люблять командувати.

Близнюки

Дволикі Близнюки люблять плести інтриги та вести закулісні ігри, а також з них виходять чудові маніпулятори.

Леви

Це вроджені лідери, які люблять роздавати всім завдання та контролювати процеси як на роботі, так і в сім’ї. Леви завжди намагаються зайняти чільне становище.

Скорпіони

Жінки-Скорпіони можуть розкусити будь-яку людину, їх складно обдурити. У них дуже добре виражена інтуїція. Завжди наголошують на своїх забаганках, часто не враховуючи бажання іншої людини.

Стрільці

Цей цілеспрямований знак Зодіаку має виражені лідерські якості. Жінки-Стрільці незалежні, впевнені у собі, волелюбні. У відносинах їм заважає бажання контролювати все.

Раніше астрологи розповіли, жінки яких знаків Зодіаку стають нестерпними для своїх невісток.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія