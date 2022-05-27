Астролог назвала ймовірного наступника путіна

Астропсихолог Валентина Віттрок назвала трьох ймовірних наступників кривавого диктатора

Про те, що президент росії володимир путін серйозно хворий давно ходять небезпідставні чутки. Якщо кривавого диктатора не стане, на його місце прийде новий російський лідер. Інсайдери називають три кандидатури: мера Москви Сергія Собяніна, заступника голови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва та першого заступника адміністрації російського президента Сергія Кирієнка.

Астропсихолог Валентина Віттрок, передає "ТСН", розповіла про кожного претендента на пост президента росії.

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Сергій Собянін — "Оленяр"

Мера Москви часто називають "оленярем" через його походження — російський політик родом з Ханти-Мансійського національного округу. Астролог вважає, що незабаром у Собяніна виникнуть проблеми з авторитетом, який доведеться підтримувати всіма силами. Тому увага на посаду президента рф для нього буде не на першому місці.

Сергій Собянін

Дмитро Медведєв — "Ведмідь"

Дмитра Медведєва (2008-2012), який уже обіймав президентську посаду, найближчим часом чекає напружений період. Навряд чи йому буде до президентської посади.

Сергій Кирієнко — "Кіндер-сюрприз"

У 1998 році Кирієнко став наймолодшим главою уряду в історії рф. Через це його прозвали "кіндер-сюрпризом". Валентина Віттрок зазначила, що, можливо, Кирієнко і вирішить поборотися за владу в кремлі, але навряд чи досягне успіху в цьому.

Сергій Кирієнко

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Раніше астролог Ольга Медвецька заявила, що для України настає важливий період. За її словами, наприкінці травня – на початку червня можлива ескалація у війні з росією.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс та астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два. Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре володимир путін.