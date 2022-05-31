Цим людям довіряти секрети не можна: 4 найбільш балакучі знаки Зодіаку

З цими представниками гороскопу слід бути акуратними

Є люди, які безперервно розмовляють і завжди знаходять про що. Звичайно, не всі з них мають "довгий язик", проте часто саме представники гороскопа, представлені нижче, навряд чи заберуть ваші секрети із собою у могилу.

З людьми, народженими під сузір’ями Овна, Близнюків, Діви та Терезів, слід бути обережними, тому що вміння тримати язик за зубами – не їхня сильна сторона. Про це пише meta.ua.

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Овни

Представники цього знака Зодіаку можуть розповісти чужі таємниці, навіть не усвідомлюючи, що вони зробили. Тримайте свої секрети при собі, коли розмовляєте з Овнами.

Близнюки

Головні пліткарі. Близнюкам дуже важко тримати язик за зубами. Вони навіть не зізнаються в тому, що поділилися вашою таємницею з іншими.

Діви

Діви видадуть вашу таємницю за будь-якої зручної можливості. А ще люди цього знака Зодіаку полюбляють обговорювати людей за спиною.

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Терези

Найнешкідливіший з усіх пліткарів. Можуть видати таємницю випадково, тому що не бачать нічого серйозного в особистій інформації іншої людини.

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